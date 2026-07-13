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115分科／逮到了！金屬探測器派上用場 首次查獲考生考物理「攜帶AI眼鏡」

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
115學年度大學分科測驗今天登場，並由大考中心邀請台北市高中教師協助解題評析。記者許正宏／攝影
115學年度大學分科測驗今天登場，並由大考中心邀請台北市高中教師協助解題評析。記者許正宏／攝影

115升大學分科測驗今天登場，因應科技發展，大考中心今年首度啟用電子及金屬探測防弊措施，大考中心主任張新仁表示，考試第一天金屬探測器就派上用場，考分區於物理科考試時查獲一件學生使用AI眼鏡的案例，提醒學生切勿以身試法，以免得不償失。

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張新仁表示，考分區查獲學生於物理科考試攜帶AI眼鏡，目前還在做通盤了解，將蒐集完整資訊並回報考委會審議，屆時會依照簡章規定，根據事證處議。

另外，張新仁也說，化學科也額外查獲9件違規案例，主要樣態仍為7件未攜帶應試有效證件正本，且未於時間內送達；另有1位學生於考試時明確使用手機，1位則攜帶已關機的手機入座。

加計物理科違規，截至違規數量已達32件，大考中心將於今日考試結束後綜整說明違規數量與樣態。

115分科 大考中心

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