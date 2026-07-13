115分科／數甲計算量大！空間、跨單元整合成命題重點 最後一題「不好處理」

分科測驗數學甲今天登場，考題著重學生綜合應用能力。多名考生表示，今年整體難度與前兩年相當，整體偏易，但選填題與混合題計算量較大，空間概念及跨單元整合題型成為此次命題重點。

桃園復旦高中呂姓考生表示，選擇題多屬基本題型，難度不高；選填題第二題考直線相關概念，須先畫圖理解題目敘述背後的集合意義才能作答，出題方式比課本、講義更有變化。至於最後一題條件機率，因數字設計較不好處理，計算過程耗時，但仍能順利完成。

混合題方面，呂姓考生坦言，最後一題要求證明正三角形，屬於空間向量單元，「我沒有做出來，不太清楚怎麼解。」他也觀察，非選擇題第一題乍看考機率，實際上卻結合其他單元概念，符合新課綱跨單元整合的命題趨勢，「一題裡面可能包了兩個觀念，考點都藏在題目敘述裡，需要舉一反三，不能只靠單一概念解題。」

同校林姓考生則表示，選擇題第一題考二次曲線，題目給定含未知數的方程式與雙曲線圖形，要求判斷何者較合理，對圓錐曲線性質的理解要求較高。選填題最後一題同樣是條件機率，他形容「流程走得很長」，題目分成兩個階段，先擲骰子5次計算出現5或6的次數，再依前一步結果決定擲出偶數的次數，整體計算量相當大。

林姓考生指出，混合題第一題以微積分代數運算為主，題組共3小題，他僅完成前2小題便因時間不足作罷；第二題則考空間向量，前兩小題須運用外積技巧，最後一小題要求證明，對空間概念掌握程度要求較高。他認為，今年空間向量占比偏高，另有一題以購買水果為情境的素養題，可利用矩陣列式求解，兼具生活情境與數學應用。

兩名考生都認為，今年數甲整體難度與近兩年相當，只要掌握解題方向，多數題目都能順利作答，但跨單元整合、空間概念及偏大的計算量，仍是影響作答時間與得分的關鍵。