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115分科／數學甲大魔王…考生哀號「近三年最難」：每題都要思考、完全寫不完

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
115年大學入學分科測驗第一天，第三科數學甲，考生哀號「近三年最難」。記者陳敬丰／攝影
115年大學入學分科測驗第一天，第三科數學甲，考生哀號「近三年最難」。記者陳敬丰／攝影

今年大學入學分科測驗第一天，第三科數學甲，考生哀號「超級難」、「近三年最難」，幾乎每一題都需要思考，完全寫不完；不同考生也卡在不同的題目，有人倒在多選題，有人算不出填充題，幾乎所有人都對證明題第二題空間向量證明束手無策。

台中一中黃姓考生直言，今年數甲絕對比去年和前年難，至於有沒有比112年的魔王級數甲困難，他覺得有得比，但無論如何都是近三年最難的一次；計算雖然沒有非常複雜，很多題目都要思考如何解題，他已經果斷跳過卡住的題目，最後還是寫不完。

林姓考生指出，今年數甲沒有什麼生活應用或趣味的題目，幾乎都是純粹的數學題，他認為多選題前半部分相對容易，但後面很困難，每個選項都要思考。余姓考生卡在填充題，最後一題計算機率，算到最後答案的數量比空格數還少，「計算蠻複雜的」。

受訪考生幾乎都對非選題中的第二題證明題頭痛萬分，黃姓考生說，該題應該是空間向量的範圍，第一小題要證明和三個平面各自垂直的一個平面，其交線必然是正三角形，「出來到現在還沒聽到有誰證明出來」，他甚至不太確定自己嘗試證明的方式是否正確。

115分科 數甲 台中一中

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