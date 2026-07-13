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115分科／化學複雜計算減少「考題友善」！ 補教估頂標升1級分

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
補教老師指出，今年考題比去年稍微簡單一點，頂標較去年高1級分。記者柯美儀／攝影
補教老師指出，今年考題比去年稍微簡單一點，頂標較去年高1級分。記者柯美儀／攝影

分科測驗化學科考試結束，補教老師表示，今年複雜計算的題目減少，考的是知識運用。預估今年化學五標分別為51、44、32、21、15，由於今年考題比去年稍微簡單一點，頂標較去年高1級分。

化學科補教老師黃柏興表示，今年試題相較過去需要大量計算的題目明顯減少，非常符合108課綱的命題趨勢，重點放在學生是否能運用化學知識解決問題，而非複雜計算。前半段選擇題大多考基本觀念，相對友善；多選題的鑑別度則較高。

黃柏興指出，試題引用近年三位諾貝爾獎得主的研究成果，分別是2016年、2022年及2025年的研究內容。多選題中，第15題考金屬有機骨架材料，內容結合2025年諾貝爾獎相關研究，是較有挑戰性的題目；第17、18題組考圖表判讀，若考生平時較少練習圖表分析與運算能力，作答時可能會比較吃力。

黃柏興說，混合題部分乍看難度高，但只要仔細閱讀題幹，其實許多答案都能從文章內容找到線索。

化學科補教老師江青釗表示，今年命題非常用心，考了許多全台高中化學老師都一定會教的重要觀念，例如秒錶實驗、氧化還原、鐵與過錳酸鉀反應等，「該考的都有考，也完全符合108課綱精神」。

江青釗說，第29、30題組考圖表判讀，題目設計三組圖表，考學生是否能從數據中判讀資訊，該題也結合了目前全球關注的稀土回收議題，藉由情境，引導學生分析圖表與實驗結果。

115分科

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