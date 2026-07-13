115分科／化學逾半含圖表！諾貝爾獎入題、實驗探究題目增

115學年分科測驗今天第2節考化學，試題取材多元，諾貝爾化學獎研究的試題增加，過半試題與圖表相關，實驗探究共8題占24分，較往年增加，考驗分析實驗數據和圖表的能力。

115學年分科測驗今天舉行第1天考試，第2節考化學，大學入學考試中心邀請高中教師入闈審題，教育部則邀請台北市高中化學科教師群協助分析分科測驗試題。

入闈的高中教師透過書面資料指出，今年試題取材多元，除了理論、實驗操作，還有2016年、2022年、2025年的諾貝爾化學獎研究；另外，也有探究實作題材，如二價鐵離子氧化、乳糖酶水解活性測定等，試題也融入永續發展和綠色化學精神，例如以稀土元素回收再利用的實驗。

試題特色方面，入闈教師提到，今年全卷30題，有14張圖、5個表，過半試題與圖表相關，測驗考生的數據解讀分析能力；整體文字量和各類難度試題分配與往年相近，整體難易適中。

北一女中教師江慧玉表示，今年諾貝爾獎研究的試題增加，約6至7題，包含分子機械、金屬有機骨架、有機合成反應等，都扣緊有機化學。

建國中學教師張均瑋指出，今年滿多實驗探究題，共有8題占24分，整卷30題中有20題和圖表相關，學生需具備分析實驗數據和圖表的能力。

中山女高教師劉泓其提到，今年計算題不多，但許多題組牽涉到實驗探究，大多是學生在課堂中沒有接觸過的，學生必須從題幹中瞭解實驗內容，並結合所學知識作答；今年沒有太多背誦題型，但實驗題比去年多，整體難度和去年相似。