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115分科／化學科「偏難」實驗探究佔比高 諾貝爾獎3大研究也入題

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
115學年度大學分科測驗今天登場，並由大考中心邀請台北市高中教師協助解題評析。記者許正宏／攝影
115學年度大學分科測驗今天登場，並由大考中心邀請台北市高中教師協助解題評析。記者許正宏／攝影

115升大學分科測驗受到颱風影響，延至今天、明天辦理。今天第二節考化學科，大考中心邀請台北市高中教師協助解題評析，高中教師表示，今年試題仍偏難，諾貝爾獎研究如分子機械、金屬有機骨架、有機合成反應均入題，且混合題皆為實驗探究題，考驗學生實驗設計內涵以及數據分析、圖表能力。

中山女高教師劉泓其分析，整份試卷仍偏難，且知識考點側重選修化學。試題計算量、背誦內容雖不多，但不少題組均納入實驗探究，且多數實驗考生在課堂上可能都未接觸過，考生要於題幹中了解、讀懂實驗內容，再結合所學才能作答。

劉泓其也說，實驗探究試題偏多，也是回應108課綱的探究與實作內容，試題的考法也是提醒考生，務必要親自設計過實驗、呈現數據，了解其步驟才能作答。

北一女中教師江慧玉則指出，今年諾貝爾獎試題大幅增加，如6-7題分子機械，以有機化學概念為主；第15題則是MOF金屬有機骨架，試題包含有機、配位化合物等統整性概念；24-25題為有機合成反應，且巧妙地融合反應速率。整體而言，三個諾貝爾獎試題均扣合有機化學內容，提醒學生務必留意。

江慧玉也說，整份試卷也有基礎題，但靈活創新的試題則見於諾貝爾獎試題上，其實有助於學生應用高中化學知識，學生可用所學對應獲獎內容，以了解科學發展。

建國高中教師張均瑋則指出，整體而言，今年實驗探究試題佔據24分，講求基礎知識外的活用；試題30題中20題需要圖表判斷，也講求學生需具備閱讀素養，才能迎刃而解。

闈場內教師則評析，今年化學科各難度試題分配與過往相近，整體而言屬難易適中。如第15題金屬有機骨架，評鑑學生對化學知識的融會貫通能力；21及23題的乳糖酶活性測定，能評測出考生對於科學研究步驟的邏輯判斷能力，頗有鑑別度。

闈場內試考生則表示，試題著重化學觀念理解而非複雜計算。其中混合題多是實作素養題，需考生運用有機化學知識並理解實驗流程，最後圖表題則是讓考生依照題目條件設計實驗。

115分科 諾貝爾獎 化學科

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