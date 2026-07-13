115分科／考諾貝爾獎時事！化學跨章節命題多 教師：中偏難
115分科測驗今（13）日舉行，第二節考化學科，高中教師分析，整體試題屬中偏難，出題無偏廢任一章節的概念，幾乎為跨章節的考題。此次試題結合化學諾貝爾獎時事與稀土元素釔應用，重視課綱實驗、探究實作及實驗數據判讀能力。
全國教師會評論教師群指出，化學科整體試題簡單漂亮，題目偏好諾貝爾化學獎，結合高中基礎，觀念入題，包含第15題的「2025年金屬有機骨架（MOF）」，第24-25題的「2022年點擊化學」，降低化學活化能（Ea），第6-7題的「2016年分子機械（配位子）」。
全教會評論教師群表示，實驗題以「新瓶裝舊酒」的方式考出經典的實驗；探究與實作涵蓋思辨性的思考，將圖文整合，學生可輕鬆作答，第29-30題以萃取法提煉出高科技的稀土元素釔（Y），讓學生用看圖表分析，選擇出最佳的操作方法。
全國高級中等學校教育產業工會評論教師群分析，本次試題各章節分配均衡，涵蓋範圍適當，兼顧基礎概念、實驗能力與探究素養。命題回歸課綱實驗內容，例如勒沙特列原理、秒錶反應、氣體收集和氧化還原滴定。實驗與探究實作題比例偏高，重視學生對課本知識的理解、數據分析及科學推論能力，而非僅考驗記憶。
全中教評論教師群指出，試題結合諾貝爾獎相關時事，展現化學與當代科研發展的連結；也結合多樣化的生活試題，例如乳糖酶分解乳糖的反應、稀土元素釔在高科技中的應用。符合108課綱強調探究實作與科學素養的命題趨勢。
全中教評論教師群認為，整體試題難易度與去年相近，屬中偏難，具有良好的鑑別度，對平時熟讀課綱內容、重視課本實驗並具備探究分析能力的學生較為有利，整體命題兼具深度、廣度與素養導向，出題相當用心。
▪巴威颱風逼分科測驗延後 志願登記、放榜也改動！全新試務時程看這
▪分科測驗首度因颱風延期 大學招聯會拍板：改13日、14日舉行
▪整理包／巴威颱風來襲！115分科測驗延2天 考場規定、衝刺總整理
▪免試入學放榜！基北區錄取率逾98% 建中、北一女等明星高中分數曝
▪學什麼才藝最受用？家長提問掀熱議 網推1項：長大變抗壓神器
▪分科測驗延期僅1天整備…學校「去拜拜了」 教團：決策太有自信
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。