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巴威颱風致15區停班課…大考中心逐一聯繫 43考生如期參加分科測驗

中央社／ 台北13日電
115學年分科測驗今天舉行第1天考試，大考中心表示，受颱風巴威影響，昨天仍有15個行政區停班停課，大考中心已逐一聯繫在這15個行政區43名考生，考生皆表達可如期參加考試。颱風示意圖。圖／AI生成
115學年分科測驗今天舉行第1天考試，大考中心表示，受颱風巴威影響，昨天仍有15個行政區停班停課，大考中心已逐一聯繫在這15個行政區43名考生，考生皆表達可如期參加考試。颱風示意圖。圖／AI生成

115學年分科測驗今天舉行第1天考試，大考中心表示，受颱風巴威影響，昨天仍有15個行政區停班停課，大考中心已逐一聯繫在這15個行政區43名考生，考生皆表達可如期參加考試。

115學年分科測驗今天舉行第1天考試，第2節考化學，有2萬955人選考，1891人缺考，缺考率9.02%，大學入學考試中心於考試結束後說明試務狀況。

大學入學考試中心張新仁提到，化學科考試時增開2間備用試場，包括台北考區1名考生出現暈眩，中壢考區1名考生會發出聲音，都安排於備用試場應試。

違規方面，根據大考中心初步統計，物理科考試時有24件違規，17件是考生未攜帶有效證件正本應試且當節考試結束鈴聲響畢前仍未送達，其次是考試結束鈴聲響畢未停止作答的有3件。

受颱風巴威影響，原訂7月11日、12日舉行的分科測驗延至7月13日、14日舉行，昨天仍有部分行政區停班停課。

張新仁指出，昨天全台有15個行政區停班停課，大考中心請人員逐一聯繫在這15個行政區的43名考生，考生皆表達可如期參加分科測驗，且不需要交通安排協助。

115分科 大考中心 巴威颱風

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