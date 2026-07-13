115分科／化學科題型靈活 注重圖表和生活情境「能篩選考生程度」
大學入學分科測驗今天上午登場，第二科是化學，高雄考場考生表示題目延續新課綱注重圖表實作與生活情境特色，設計相當靈活，具備生活和跨領域考點，包括實驗推理題、手寫畫圖等，也有「乳糖分解」等特別試題；也有大學回考生表示，題型兼具基礎送分題與高階篩選題，能有效篩選出不同程度的學生。
新莊高中自然組學生李沅寰表示，今年整體難度與去年持平，試卷出現大量實驗數據表格與圖形，延續新課綱注重圖表實作與生活情境特色，但具體難關包含有機化學考出「順反異構物」立體結構辨識，分子圖形複雜較難一眼看出，此外考出「維生素氧化三價鐵」的實驗推理題，題目不直接寫出產物名稱，而是給予產物甲、乙、丙的化學性質敘述，要求考生反推原始反應物與生成物，設計相當靈活。
一名大學電機系三年級回考考生楊修睿表示，以大學生審視高中教材的視角評估，本屆試卷的難易度配比相當普通、難易適中，兼具基礎送分題與高階篩選題，出題比例分佈平均，考題具備一定難度，能有效篩選出不同程度的學生，屬於設計良好的常態性試卷。
另名賴姓考生指出，本次化學科「多選題比較難」，屬於主要失分關鍵，整體難度明顯拉高，非選擇題（手寫題）部分，考出了需要「畫圖」題型，而非單純的化學方程式書寫或計算；另外在生活和跨領域考點上，試卷中出現了關於「乳糖分解」（涉及酵素催化或醣類結構）的相關試題。
115學年度分科測驗原訂11、12日登場，因巴威颱風，分科測驗首次因為颱風改期，延後兩天至7月13日（周一）和14日（周二）應試。首日考試科目為物理科、化學科、數學甲、生物科；次日則考歷史科、地理科、數學乙、公民與社會科，各科考試時間皆為80分鐘，考生可依報名時選填科目應試。每節考試開始前5分鐘預備鈴響起，考生即可入場。
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