分科測驗遇颱風延期 立委促訂明確標準、保障偏鄉考生權益

大學分科測驗受颱風影響，考試日期由上周末改為今明兩天。立委陳秀寶今天質詢教育部長鄭英耀時指出，現行考試延期機制缺乏明確標準，考生及家長難以提前掌握，建議教育部與大考中心檢討此次經驗，明定延期條件、時間及偏遠地區考生的配套措施。

鄭英耀今天前往立法院教文會進行校園食安等報告。陳秀寶質詢時表示，大考中心7月8日宣布分科測驗延期，並說明，若學生居住地停班停課、道路中斷或交通受阻，可能影響前往考場，可依實際情況提前前往考區所在地，衍生的住宿及交通費用也可申請補助。

不過，陳秀寶表示，這次颱風影響較明顯的時間正值原定考試日期前後，大考中心建議考生提前離開住所，可能反而要求學生在風雨最強、交通風險較高時移動，她質疑，教育部及大考中心在決定延期時，是否充分考量學生從居住地前往考場的安全與便利性，仍有檢討空間。

陳秀寶也指出，颱風過後，部分考場可能發生建築物受損、積水等狀況，短時間內未必能完全恢復；中南部地區還可能受到西南氣流影響，出現豪大雨，偏遠山區的道路及交通也可能尚未恢復。大考中心決定僅順延兩天，是否充分納入各地災情、考場修復時間及地理差異，應向外界說明。

鄭英耀回應，大考中心及大學招生委員會聯合會在決策過程中，均已將相關因素納入考量。考試延期消息公布後，部分考生可提早於7月9日等時間前往考區，並非一定要等到風雨較大的周末才出發。

鄭英耀表示，他前一天也前往高雄兩處考區了解準備情形，各地方政府首長也關心考區狀況。所有考場均已在開放考生查看考場前完成整備，確認可以正常辦理考試。

針對山區停班停課地區，鄭英耀說，各考區也逐一聯繫考生。例如高雄六龜停班停課，考生共有三人，經聯繫後，其中多數已抵達市區準備考試，僅有一人仍在前往考區途中。他說，招聯會過去已有處理考試延期的經驗，對相關試務及應變措施相當熟悉，也能掌握考生狀況。

鄭英耀也表示，考試延期確實打亂部分考生原定安排，甚至有人已規畫考後出國，但多數考生仍能理解，面對氣候影響，確保考試安全及順利進行仍是首要考量。他並感謝全國考區及試務工作人員，在短時間內完成各項準備。

陳秀寶則建議，教育部及大考中心應以此次颱風造成考試延期的經驗為參考，建立更明確的延期辦法。例如規定考試前多久遇到颱風、達到何種颱風強度或降雨標準，就啟動延期機制，並依不同災情訂定分級處理原則，讓學生、家長及教師能提前因應，降低不確定性與焦慮。

她也建議，延期天數不能只採固定模式，應考量考場建築受損、淹水後的修復時間，以及中南部豪雨、山區道路中斷等不同地理條件，保留彈性。對於偏鄉或交通受阻考生，除了住宿及交通費補助，也應針對特殊障礙或個別需求，建立更完整的權益保障措施。

鄭英耀回應，教育部將針對相關建議進一步研議。陳秀寶要求，若後續有具體檢討方向及進度，應再提出說明報告。