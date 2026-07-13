115分科／上午物理科查獲24件違規 未帶應試有效證件為大宗

今年大學入學分科測驗第一天，第二科化學，考生觀察今年有機化學的題目相較往年減少，尤其如醇的氧化反應等過去重點範圍都沒有出到，單靠刷題大概只能拿到基本分數，決勝負的關鍵是觀念運用；此外非選題較去年簡單，整體難度中間。

2026-07-13 12:58