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115分科／上午物理科查獲24件違規 未帶應試有效證件為大宗

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
分科測驗今天登場，大考中心主任張新仁（右）說明違規統計。記者許維寧／攝影
分科測驗今天登場，大考中心主任張新仁（右）說明違規統計。記者許維寧／攝影

115升大學分科測驗今天登場，受到颱風巴威影響，大考中心表示，昨日已根據行政院人事行政總處停班課公告，聯繫全國15個行政區、43名考生，考生均表示可如期參與考試。又今天上午第一節考物理，大考中心計查獲24件違規。

受到颱風巴威影響，分科測驗延後至今天、明天舉行。大考中心主任張新仁說，根據昨日行政院人事行政總處停班課公告，全國15個行政區停班課，對此，大考中心考生服務處於昨日加班待命，一一打電話聯繫15個行政區中43名報名分科測驗的考生，詢問是否需要交通等協助，最終逐一聯繫完畢，考生均表達不需要，可以如期參加考試。

另外，大考中心也提供物理科違規統計。張新仁表示，截至中午各考分區回報24件違規，最多仍是17件未攜帶應試有效證件正本，且也未於時間內送達；3件考試鈴響畢後仍未停止作答；2件隨身攜帶已關機的手機入座；以及2件應試時飲水及嚼口香糖。

115分科 物理科 大考中心

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