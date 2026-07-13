115分科／有機化學題數變少 考生認為靠觀念決勝負

今年大學入學分科測驗第一天，第二科化學，考生觀察今年有機化學的題目相較往年減少，尤其如醇的氧化反應等過去重點範圍都沒有出到，單靠刷題大概只能拿到基本分數，決勝負的關鍵是觀念運用；此外非選題較去年簡單，整體難度中間。

台中一中張姓考生認為，今年化學整體難度算是中間，多選題比較困難，非選題相對簡單，印象中沒有出到太多時事題，只有一題跟諾貝爾獎得主的研究相關，但也不是今年的諾貝爾獎。

張姓考生觀察，今年的特色是有機化學考得很少，這部分在過往的化學分科測驗都是重點出題區域，比如一級醇和二級醇的氧化反應，常刷題的考生對這些題目相對熟悉，但今年刷題就比較沒有用了；儘管題目的側重範圍有所不同，都還是課本上的知識，只要能運用正確的觀念就能應答。

尤姓考生表示，今年化學難度差不多是中間，多選題的計算比較多，非選題相對容易，有機化學部分變少；過去有機化學是題數較多且容易拿分的區域，今年有機題數變少某種程度上是個考驗，不過非選題難度下降，整體寫起來不會比往年困難。