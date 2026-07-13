115分科／物理計算量大！補教師估頂標降2級分、前標降1級分
115年分科測驗，第一個登場的考科為物理科。補教老師指出，今年試題計算量大，學生在時間分配上非常關鍵，計算量往往會直接影響考生的得分表現。整體來說，今年較困難的題目，幾乎都集中在第二部分的混合題與非選擇題。
分科測驗首日考物理、化學、數學甲、生物。得勝者文教預估今年物理五標分別為50、43、31、20、15，相較於去年，頂標降低2級分、前標降低1級分。
物理補教老師陸怡中分析，今年整體試題難度較去年增加，相較去年，今年混合題與非選擇題數較去年增加許多，考生必須在80分鐘內完成大量且精確的計算，因此時間分配會是最大的挑戰，尤其對高分群考生而言，會相當吃力。
陸怡中指出，今年實驗題比重明顯提高，相關內容約占20多分，接近全卷四分之一。其中最大的特色是首次將「不確定度計算」真正以計算題形式呈現，不確定度計算程序本身就是重點，考生必須依照步驟完成，還要注意有效位數等細節，否則都可能影響得分，這也是今年最關鍵的命題特色。
陸怡中說，整份試卷生活化，結合許多日常情境。去年著重半導體，今年則納入無人機相關議題；考題也出現球場汽笛喇叭情境，考熱力學第一定律。至於選擇題，大多是在歷年常見題型基礎上做變化，對一般考生而言，前面的選擇題應該要盡量拿到分數，再去挑戰後面的混合題與非選題，「如果前半部就失分，要取得高分就會相對困難」。
陸怡中指出，今年的「大魔王」題目為第21至23題組，「挑戰在於時間分配」，第21、22題，考生必須先真正理解題目在問什麼，才有辦法找到答案；至於第23題，則要求考生計算A類不確定度，雖然沒有刻意刁鑽，但程序很多，必須一步一步完成。
另一組較難的題目是第24至26題，陸怡中說，這組題目結合生物中蝴蝶翅膀的色彩，探討光的干涉現象，題目設計相當有創意，尤其第24題，如果對光程差、波程差等概念理解不夠深入，很容易答錯，是今年較具鑑別度的一組題目。
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