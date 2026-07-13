115分科／教師評物理5年來最難 8成試題需計算、按時寫完有難度

115升大學分科測驗受到颱風影響，延至今天、明天辦理。今天首節物理科登場，大考中心邀請台北市教師團協助解題，教師表示，今年難度可謂近五年最難、比肩111學年，約八成試題都需計算，數字也多未經設計，對學生而言非常辛苦，甚至要按時做完也有難度。

松山高中教師蔡皓偉指出，今年物理試題冊次分布較不均，如第四冊試題特別少僅配得9分，第五冊的選修物理則高達37分，且第五冊考了諸多複合性試題，37分可謂是各種觀念集大成，且第五冊考生在高三時才接觸，剛學沒多久就要考試，會比較辛苦。又今年八成試題都需計算，數字也比以往還要困難，教師多認為，學生要按時寫完都有難度。

再者，蔡皓偉也談到，今年難題如24-26題組，觀察蝴蝶翅膀的干涉度，題目出得漂亮，但於波動光學教導干涉的時間並不長，試題卻高達12分。再者，混合題18-20題組以打點計時器進行自由落體實驗，過往打點計時器都是取等間距，但該題不採等間距，導致計算時難度增加，考生第一眼看到試題可能感到開心，實際下筆才會發現苦頭。

蔡皓偉也說，多選題也無法輕鬆拿分，17題以緲子取代電子，但學生要確實掌握波耳氫原子模型的理論推導，實則不易；第12題，乍看之下是考氣體動力論，實際上涉及熱力學第一定律，「有沒有超綱，還在模糊地帶。」

建國中學教師賴奕帆則表示，今年物理計算量明顯偏多，去年約五成試題需計算，今年增為八成。18-23題均為實驗題，相當有水準，如20題加入探究與實作，考生須反推重力加速度為何，側重深度思考；24-26題組計算雖不難，但考生於前面的試題已經「算太多了」，寫到試卷末端，可能比較難再靜下心思考後下筆。該份試卷出得很好，就是計算量偏多，可謂近五年來最難。

闈場內教師則評析，試題仍含有基本題，如第8、第11題，具備完整的概念，不需計算即可判斷。試題整體側重推導計算，如第17題評量考生對波耳氫原子模型的理解，以往高中多傾向評量能階、半徑、週期等與量子數及原子序的關係，但本次試題用緲子取代電子，探討質量改變對物理量的影響，考生仍須回歸波耳氫原子模型的假設推導各物理量與質量的關係。試題而言，仍屬難易適中。

闈場內試考生則認為，本次試題側重觀念而非複雜計算，難題如22、24題，無法透過死背公式解題，考卷也包含一定程度的進階試題，頗具鑑別度。