115分科／物理考題生活化！無人機、摩爾福蝶入題 教師：比去年難
分科測驗今（13）日登場，上午首節考物理科，高中教師分析，整份試題難易適中，揚棄以往為人詬病的繁複計算，改以「情境建模」為主軸，將物理真正帶入生活。整體難易度比去年難，但與113年相近。
全國教師會評論教師群指出，物理科試題取材融入生活情境與時事，試題取材多元化，重視物理知識應用於各種情境中解決問題的能力。例如電力網配電到各用戶的電箱前，需經變壓器將電壓降壓；感應式旋轉磁感測器利用導電線圈進入磁場時產生的感應電動勢，作為非接觸式機械動作檢測，可應用於工業搬運機器人或醫療手術機械手臂等領域，強調實驗操作與表達能力。
全教總評論教師群表示，題材與過去試題不同，另一種引導考生閱讀科普文章。最後的題組主題摩爾福蝶，翅膀呈現耀眼的藍色，測驗學生有關光的干涉原理，以光程差概念解題。
全國高級中等學校教育產業工會評論教師群分析，整份試題難易適中，科技感十足的「無人機」與「磁感測器」皆化身考題，考驗學生能否靈活運用物理概念；連球場上熱血的「球場喇叭」也成了生活化的命題素材。最令人驚豔的莫過於壓軸題「摩爾福蝶」，將自然界的光學干涉與探究實作完美結合。
全中教評論教師群說，這次試卷也落實「實驗為王」的精神，將打點計時器與三用電表的實作情境入題，直接考驗學生科學素養中最核心的「不確定度分析」。整體試題深具鑑別度，強烈凸顯新課綱「素養導向」的精神。唯獨命題範圍分布較不平均，高三下的選修物理配分約占四成，且聚焦在傳統的電路學，對重視高三進度課程的同學較有利。
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