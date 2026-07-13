115分科／物理科題型複雜難理解 高雄考生：「無人機原理」有入題
今年大學入學分科測驗今天上午登場，第一科是物理，高雄部分考生認為此次物理試題題幹複雜、整體不好寫，尤其電磁、光學等類別最難，「若無接觸過大學物理，高中生較難理解與下手」，但今年較少時事題，只有出現「無人機」物理原理，也有涉及少部分天體、星體物理。
高雄中學自然組學生劉哲愷表示，今年考題有光的「波程差」題目，偏多且題幹複雜，若無接觸過大學物理，高中生較難理解與下手，不過他認為只要平時多刷題、培養手感，除了最後一題較難外，其餘皆能迎刃而解。此外，考前熱門的太空與晶體電路並未現蹤，反而考出了「無人機」入題，主要測試旋翼旋轉方向與自轉控制的物理原理。
中山附中自然組學生張登灝坦言，這次考試整體而言並不好寫，可能與自己複習不夠紮實有關，其中「電磁」與「光學」兩個範圍的題目最讓自己抓襟見肘，複習進度明顯不足；被問及是否有較具把握或拿手的題型時，他也表示沒有特別概念。本次考題讓他花費了較多時間思考，印象中沒有時事題，但有涉及少部分的天體物理。
楠梓高中社會組學生蕭鈞宇表示，本次考試一開始的計算題偏多，尤其是「原子碰撞」與「電荷、電子核」相關的電子計算題，難度較高且數量多，是他認為最不好寫的部分。相對地，他覺得「天體、星體物理」範圍的題目對他來說比較容易掌握，本次物理考科整體題幹長度適中、並不算太長，且試卷中並沒有出現時事題。
115學年度分科測驗原訂11、12日登場，因巴威颱風，分科測驗首次因為颱風改期，延後兩天至7月13日（周一）和14日（周二）應試。首日考試科目為物理科、化學科、數學甲、生物科；次日則考歷史科、地理科、數學乙、公民與社會科，各科考試時間皆為80分鐘，考生可依報名時選填科目應試。每節考試開始前5分鐘預備鈴響起，考生即可入場。
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