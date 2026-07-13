115分科／首度實施金屬探測抓科技作弊 大考中心：必要時才使用
115升大學分科測驗受到颱風影響，延至今天、明天舉行。因應科技發展，大考中心今年首度啟用電子及金屬探測防弊措施，大考中心主任張新仁表示，此為「必要時」才使用，如發現學生應考時行為異常、疑似使用設備，才會使用金屬探測器，並非每一位入場的考生都要接受掃描。
台大日前查獲學生於申請入學二階甄審階段，應考筆試時使用ＡＩ眼鏡作弊，當場遭監試人員發現，該科以零分計算。大考中心今年增列，試務人員將於必要時，進行電子及金屬探測相關措施，以查驗考生是否攜帶或使用違反試場規則的行動電話或穿戴式裝置。
張新仁說明，要特別強調，金屬探測器是「必要時」使用，並不是每個學生入場時都要接受掃描。若學生應試時被發現攜帶設備入座或使用設備，監試人員會請考生交出，確實交出就不會動用到探測；但若考生不配合或拒絕查驗，或監試人員發現考生行為異常、疑似使用，才會動用到金屬探測設備，此是不得已的措施。
張新仁也說，今年分科測驗每個考分區都配置金屬探測設備，也希望都不必派上用場。因此也提醒考生，應試時務必將手機、電子穿戴設備等完全關機並放置於臨時置物區，才符合試場規定。
若查獲相關違規，張新仁指出，會依照分科測驗簡章違規處理辦法第二條，試務人員得對擾亂試場秩序、妨礙考試公平情事進行必要處置，考生應配合。監試人員若查獲違規，確認後會提報考委會討論懲處。
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