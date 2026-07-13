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115分科／颱風延期後第一科物理 考生：心情受影響、題目較難
今年大學入學分科測驗今天上午登場，受到巴威颱風影響，分科測驗延期2天，考生坦言心情受到一定程度影響，前兩天有點「讀不下去」。第一科是物理，考生認為今年難度較高，比去年難不少，有相當多計算量，而且少了較容易拿分的作圖題。
台中一中張姓考生表示，這次延考當然有影響到心情，前天、昨天放颱風假在家，想到原本就要解脫了，又要多煎熬2天，「比較讀不下去」，但往好處想至少不是順延一周；心情雖然有影響，今天實際應考，還是要拿出平常的實力，不能受到干擾。
張姓考生認為，今年物理計算量比往年多一些，儘管沒有太困難的題目，還是會在部分題組卡住，比如非選題第一題計算加速度與阻力、第三題計算光的折射與干涉，好在第三題在過去的北模曾出現相似的題組，他刷題時有刷到，還算順利。
黃姓考生說，今年的物理「很難、超難」，反正一定比去年難，雖然大部分題目一看就知道要套用哪些觀念，要算的東西比較多，比如非選第三題光的折射干涉，計算出的答案數字很奇怪；今年完全沒有作圖題，作圖題一般來說比較簡單，是拿分區，少了這部分的分數，只能先把握基本分。
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