115分科測驗／生物科試題與解答

115升大學分科測驗今天登場，因應科技發展，大考中心今年首度啟用電子及金屬探測防弊措施，大考中心主任張新仁表示，考試第一天金屬探測器就派上用場，考分區於物理科考試時查獲一件學生使用AI眼鏡的案例，提醒學生切勿以身試法，以免得不償失。

2026-07-13 16:05