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115分科測驗／數甲試題與解答

聯合報／ 記者柯美儀許維寧董俞佳陳宛茜馮靖惠／台北即時報導
颱風攪局而延期的115分科測驗，從原本週六、週日，延期到周一登場，約有3.9萬的考生參加。記者黃義書／攝影
颱風攪局而延期的115分科測驗，從原本週六、週日，延期到周一登場，約有3.9萬的考生參加。記者黃義書／攝影

115年大學分科測驗數學甲試題與參考解答，由得勝者文教提供。大學分科測驗第一日考物理、化學、數學甲、生物；第二日考歷史、地理、數乙、公民與社會，聯合新聞網整理試題與解答，正確答案仍以大考中心為準。

圖／得勝者文教提供
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圖／得勝者文教提供
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115分科

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115分科測驗／數甲試題與解答

115年大學分科測驗數學甲試題與參考解答，由得勝者文教提供。大學分科測驗第一日考物理、化學、數學甲、生物；第二日考歷史、地理、數乙、公民與社會，聯合新聞網整理試題與解答，正確答案仍以大考中心為準。

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115分科測驗／化學科試題與解答

115年大學分科測驗化學科試題與參考解答，由得勝者文教提供。大學分科測驗第一日考物理、化學、數學甲、生物；第二日考歷史、地理、數乙、公民與社會，聯合新聞網整理試題與解答，正確答案仍以大考中心為準。

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