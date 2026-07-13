快訊

「侏羅紀公園」山姆尼爾驟逝！曾爆罹癌享壽78歲 家屬悲痛證實死訊

22歲女大生劇烈腹痛急診「痛到以為盲腸炎」竟是每周兩次速食外送惹禍

黃仁勳愛店「花娘小館」事故！員工操作卡式爐瓦斯爆炸 燙傷送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

115分科測驗／化學科試題與解答

聯合報／ 記者柯美儀許維寧董俞佳陳宛茜馮靖惠／台北即時報導
因巴威颱風攪局而延期的115學年分科測驗，從原本周六、周日，延期到今天登場，約有3.9萬的考生參加。記者黃義書／攝影
因巴威颱風攪局而延期的115學年分科測驗，從原本周六、周日，延期到今天登場，約有3.9萬的考生參加。記者黃義書／攝影

115年大學分科測驗化學科試題與參考解答，由得勝者文教提供。大學分科測驗第一日考物理、化學、數學甲、生物；第二日考歷史、地理、數乙、公民與社會，聯合新聞網整理試題與解答，正確答案仍以大考中心為準。

得勝者文教
得勝者文教

得勝者文教
得勝者文教

得勝者文教
得勝者文教

得勝者文教
得勝者文教

得勝者文教
得勝者文教

得勝者文教
得勝者文教

得勝者文教
得勝者文教

得勝者文教
得勝者文教

得勝者文教
得勝者文教

得勝者文教
得勝者文教

得勝者文教
得勝者文教

得勝者文教
得勝者文教

得勝者文教提供
得勝者文教提供

得勝者文教提供
得勝者文教提供

115分科

延伸閱讀

不斷更新／115年升大學分科測驗 各科完整試題與答案

整理包／巴威颱風來襲！115分科測驗延至7月13、14日舉行 考場規定、8科衝刺總整理

考生注意！分科測驗明看考場 僅1時段開放查看

分科選系 商管看數乙 電資拚化學

相關新聞

115分科測驗／化學科試題與解答

115年大學分科測驗化學科試題與參考解答，由得勝者文教提供。大學分科測驗第一日考物理、化學、數學甲、生物；第二日考歷史、地理、數乙、公民與社會，聯合新聞網整理試題與解答，正確答案仍以大考中心為準。

115分科測驗／物理科試題與解答

115年大學分科測驗物理科試題與參考解答，由得勝者文教提供。大學分科測驗第一日考物理、化學、數學甲、生物；第二日考歷史、地理、數乙、公民與社會，聯合新聞網整理試題與解答，正確答案仍以大考中心為準。

115分科／物理計算量大！補教師估頂標降2級分、前標降1級分

115年分科測驗，第一個登場的考科為物理科。補教老師指出，今年試題計算量大，學生在時間分配上非常關鍵，計算量往往會直接影響考生的得分表現。整體來說，今年較困難的題目，幾乎都集中在第二部分的混合題與非選擇題。

115分科／教師評物理5年來最難 8成試題需計算、按時寫完有難度

115升大學分科測驗受到颱風影響，延至今天、明天辦理。今天首節物理科登場，大考中心邀請台北市教師團協助解題，教師表示，今年難度可謂近五年最難、比肩111學年，約八成試題都需計算，數字也多未經設計，對學生而言非常辛苦，甚至要按時做完也有難度。

115分科／化學複雜計算減少「考題友善」！ 補教估頂標升1級分

分科測驗化學科考試結束，補教老師表示，今年複雜計算的題目減少，考的是知識運用。預估今年化學五標分別為51、44、32、21、15，由於今年考題比去年稍微簡單一點，頂標較去年高1級分。

不斷更新／115年升大學分科測驗 各科完整試題與答案

115學年度分科測驗在7月11日（周六）與12日（周日）登場，首日科目為物理科、化學科、數學甲、生物科；次日則考歷史科、地理科、數學乙、公民與社會科，各科考試時間皆為80分鐘，考生可依報名時選填科目應試…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。