115分科測驗／化學科試題與解答

分科測驗化學科考試結束，補教老師表示，今年複雜計算的題目減少，考的是知識運用。預估今年化學五標分別為51、44、32、21、15，由於今年考題比去年稍微簡單一點，頂標較去年高1級分。

2026-07-13 15:07