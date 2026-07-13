115分科測驗／物理科試題與解答

因巴威颱風攪局而延期的115學年分科測驗，從原本周六、周日，延期到今天周一登場，約有3.9萬的考生參加。成績公布也改為8月3日（一）；大學分發入學後續的招生作業時間也配合順延，登記分發志願日期延後到8月5日（三）至8月8日（六），放榜時間延後到8月17日（一）。

2026-07-13 09:10