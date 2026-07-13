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115分科物理解答出爐！無人機入題 師評比去年難

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115分科測驗／物理科試題與解答

聯合報／ 記者柯美儀許維寧董俞佳陳宛茜馮靖惠／台北即時報導
因巴威颱風攪局而延期的115學年分科測驗上午登場，在考場外有不少學生家長組團拉起加油布條為考生加油打氣。記者黃義書／攝影
因巴威颱風攪局而延期的115學年分科測驗上午登場，在考場外有不少學生家長組團拉起加油布條為考生加油打氣。記者黃義書／攝影

115年大學分科測驗物理科試題與參考解答，由得勝者文教提供。大學分科測驗第一日考物理、化學、數學甲、生物；第二日考歷史、地理、數乙、公民與社會，聯合新聞網整理試題與解答，正確答案仍以大考中心為準。

得勝者文教提供
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115分科

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因颱風延期的分科測驗今登場 約3.9萬考生應考

因巴威颱風攪局而延期的115學年分科測驗，從原本周六、周日，延期到今天周一登場，約有3.9萬的考生參加。成績公布也改為8月3日（一）；大學分發入學後續的招生作業時間也配合順延，登記分發志願日期延後到8月5日（三）至8月8日（六），放榜時間延後到8月17日（一）。

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