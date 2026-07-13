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115分科測驗／物理科試題與解答
115年大學分科測驗物理科試題與參考解答，由得勝者文教提供。大學分科測驗第一日考物理、化學、數學甲、生物；第二日考歷史、地理、數乙、公民與社會，聯合新聞網整理試題與解答，正確答案仍以大考中心為準。
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