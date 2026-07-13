因颱風延期的分科測驗今登場 約3.9萬考生應考

因巴威颱風攪局而延期的115學年分科測驗，從原本周六、周日，延期到今天周一登場，約有3.9萬的考生參加。成績公布也改為8月3日（一）；大學分發入學後續的招生作業時間也配合順延，登記分發志願日期延後到8月5日（三）至8月8日（六），放榜時間延後到8月17日（一）。

今天的分科測驗首先考物理，接著是化學、數甲及生物，而明天(14日)考歷史、地理、數乙、公民與社會。在考場外有不少學生家長組團拉起加油布條為考生加油打氣。至於延後二天考試，有考生認為沒有影響，有考生覺得多了二天準備應試；也有考生認為「速戰速決」比較好，延後考試多少也影響原本的計畫與安排。

因巴威颱風攪局而延期的115學年分科測驗，從原本周六、周日，延期到今天登場，約有3.9萬的考生參加。記者黃義書／攝影

因巴威颱風攪局而延期的115學年分科測驗上午登場，在考場外有不少學生家長組團拉起加油布條為考生加油打氣。記者黃義書／攝影