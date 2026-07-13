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分科測驗今登場 考場無災損

聯合報／ 記者柯美儀／台北報導
今年大學分科測驗因受巴威颱風影響，順延到今、明登場，昨天下午許多考生在家長陪伴下查看考場。記者許正宏／攝影
今年大學分科測驗因受巴威颱風影響，順延到今、明登場，昨天下午許多考生在家長陪伴下查看考場。記者許正宏／攝影

因颱風攪局而延期的分科測驗，今日登場，今年約有三點九萬名考生參加。大考中心表示，各考場學校均無災損，供電正常，今年也首度讓試務人員於必要時，進行電子及金屬探測相關措施，查驗考生是否攜帶行動電話或穿戴式裝置，必免ＡＩ眼鏡作弊事件發生。

巴威颱風打亂分科測驗時程，簡姓考生說，這幾天持續關注颱風及考試相關資訊，沒有特別緊張，只是暑假因此少了兩天，但也沒辦法。

教育部長鄭英耀及常務次長朱俊彰昨日分別前往高雄一考區高師大附中、高雄二考區私立道明中學，及台北一考區台大試場，視察颱風過後校園環境、試場安全、設備運作及各項試務準備情形。

鄭英耀表示，各考分區因應颱風的防災、災後復原、設備租借及校園清理等支出，以及考試延期增加的試務保險、值勤及人力費用，將由大考中心試務經費先行支應，教育部也會提供所需補助。

大考中心則提醒，若考生居住地因颱風災後復原不及，考試當日經縣市政府宣布停止上班上課，導致考生提早出發而增加必要交通費用，或於考試前一日在考場學校附近住宿的額外支出，可於考試結束後，檢附相關證明及單據向大考中心提出申請。

115分科

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