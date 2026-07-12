巴威攪局延期…大學分科測驗考場開放！學生、家長查看教室和座位

115學年度大學分科測驗因受巴威颱風影響，順延至7月13日、14日舉行，大學分科測驗考場開放時間也調整為考試前一日下午4時至6時統一開放查看，不論考生的選考日程落在周一還是周二，要想親自確認試場外觀或座位分布，都必須在這2小時內前往，今天下午眾多考生在家長的陪伴下，來到師大附中考場查看，確認教室與座位方位，熟悉交通路線，並確認考區周邊的洗手間及休息區位置，在校園內也掛上為考生加油的布條，為明天來進行大學分科測驗的考生們打氣。

大考中心提醒考生，考試當天請務必攜帶應試有效證件正本（如身分證、有照片健保卡、駕照或護照），並準時抵達考場應試。

115學年度大學分科測驗因受巴威颱風影響順延，大學分科測驗考場開放時間也調整為考試前一日下午4時至6時統一開放查看，考生在家長的陪伴下，前往師大附中考場查看，校園內不少地方掛上加油布條，為明天來進行大學分科測驗的考生們打氣。記者許正宏／攝影

115學年度大學分科測驗因受巴威颱風影響順延，大學分科測驗考場開放時間也調整為考試前一日下午4時至6時統一開放查看，考生在家長的陪伴下，前往師大附中考場查看，確認教室與座位方位，熟悉交通路線，並確認考區周邊的洗手間及休息區位置。記者許正宏／攝影