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巴威攪局延期…大學分科測驗考場開放！學生、家長查看教室和座位

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
115學年度大學分科測驗因受巴威颱風影響順延，大學分科測驗考場開放時間也調整為考試前一日下午4時至6時統一開放查看，今天下午眾多考生在家長的陪伴下，來到師大附中考場查看，確認教室與座位方位。記者許正宏／攝影
115學年度大學分科測驗因受巴威颱風影響順延，大學分科測驗考場開放時間也調整為考試前一日下午4時至6時統一開放查看，今天下午眾多考生在家長的陪伴下，來到師大附中考場查看，確認教室與座位方位。記者許正宏／攝影

115學年度大學分科測驗因受巴威颱風影響，順延至7月13日、14日舉行，大學分科測驗考場開放時間也調整為考試前一日下午4時至6時統一開放查看，不論考生的選考日程落在周一還是周二，要想親自確認試場外觀或座位分布，都必須在這2小時內前往，今天下午眾多考生在家長的陪伴下，來到師大附中考場查看，確認教室與座位方位，熟悉交通路線，並確認考區周邊的洗手間及休息區位置，在校園內也掛上為考生加油的布條，為明天來進行大學分科測驗的考生們打氣。

大考中心提醒考生，考試當天請務必攜帶應試有效證件正本（如身分證、有照片健保卡、駕照或護照），並準時抵達考場應試。

115學年度大學分科測驗因受巴威颱風影響順延，大學分科測驗考場開放時間也調整為考試前一日下午4時至6時統一開放查看，考生在家長的陪伴下，前往師大附中考場查看，校園內不少地方掛上加油布條，為明天來進行大學分科測驗的考生們打氣。記者許正宏／攝影
115學年度大學分科測驗因受巴威颱風影響順延，大學分科測驗考場開放時間也調整為考試前一日下午4時至6時統一開放查看，考生在家長的陪伴下，前往師大附中考場查看，校園內不少地方掛上加油布條，為明天來進行大學分科測驗的考生們打氣。記者許正宏／攝影

115學年度大學分科測驗因受巴威颱風影響順延，大學分科測驗考場開放時間也調整為考試前一日下午4時至6時統一開放查看，考生在家長的陪伴下，前往師大附中考場查看，確認教室與座位方位，熟悉交通路線，並確認考區周邊的洗手間及休息區位置。記者許正宏／攝影
115學年度大學分科測驗因受巴威颱風影響順延，大學分科測驗考場開放時間也調整為考試前一日下午4時至6時統一開放查看，考生在家長的陪伴下，前往師大附中考場查看，確認教室與座位方位，熟悉交通路線，並確認考區周邊的洗手間及休息區位置。記者許正宏／攝影

115分科 巴威颱風

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分科測驗13日登場 12日下午4時開放看考場

受到巴威颱風影響，大學分科測驗延至明、後兩天辦理。考量颱風過後，考場學校需進行環境整理、清潔消毒及試場布置，大考中心表示，今天下午四時至六時開放考生看考場，若要查看試場及座位，均於規定時間內前往，其餘時間不開放。

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