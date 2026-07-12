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3.9萬考生明迎分科測驗！大考中心：全台考場無災損、供電正常

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
因應巴威颱風，分科測驗改至13、14日應試。記者林佳彣／攝影
因應巴威颱風，分科測驗改至13、14日應試。記者林佳彣／攝影

分科測驗明（13）日登場，今年約有3.9萬名考生參加，不過，巴威颱風今晨才遠離台灣，許多人關心各考區考場環境是否受影響？大考中心表示，各考場學校均無災損，供電正常，且已完成環境整理。確認分科測驗可如期舉行，原已經公布的應試號碼與考試地點皆不變動。

大考中心指出，試場查看開放時間為今日下午4時至6時，考生如要查看試場及座位，均於規定時間內前往查看，其餘時間皆不開放。各考試地點「試場平面圖」可查覽大考中心日前公布的試場分配表、試場地點查詢。

大考中心提醒，若考生居住地因颱風災後復原不及，考試當日經縣市政府宣布停止上班上課，導致考生提早出發而增加必要交通費用，或於考試前一日在考場學校附近住宿的額外支出，可於考試結束後，檢附相關證明及單據向大考中心提出申請。

至於補助申請額度上限，大考中心則說，依實際支出金額計算，住宿費補助則是參照行政院「國內出差旅費報支要點」公務人員國內出差住宿費上限，平日3500元、假日4500元。

如有其他特殊情況或相關疑問，考生可洽詢大考中心（電話：02-2366-1416轉608）或所屬考區，考區聯絡電話可參考大考中心7月7日公告的試場分配表。

115分科

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