大學分科測驗因颱風延期 蔣萬安視察陽明高中考場整備恢復狀況

巴威颱風北拐掠過台灣，幸運的未對台灣造成太大災害，115學年度大學分科測驗也因受巴威颱風影響，順延至7月13日、14日舉行，台北市長蔣萬安今天在副市長、教育局長等人陪同下，視察陽明高中大學分科考場的整備以及恢復狀況。

蔣萬安在試場內聽取校長針對考場準備的各項簡報，隨後嘉勉抽空前來清掃校園的陽明高中同學，並贈送一箱運動飲料慰勞同學們，感謝他們付出時間與勞力，為明天的大學分科考場完成整備。

115學年度大學分科測驗因受巴威颱風影響，順延至7月13日、14日舉行，台北市長蔣萬安（中）今天視察陽明高中大學分科考場的整備以及恢復狀況，在試場內聽取校長針對考場準備的各項簡報。記者許正宏／攝影

115學年度大學分科測驗因受巴威颱風影響，順延至7月13日、14日舉行，台北市長蔣萬安（左二）今天視察陽明高中大學分科考場的整備以及恢復狀況，在試場內聽取校長針對考場準備的各項簡報。記者許正宏／攝影