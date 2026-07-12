大學分科測驗因颱風延期 蔣萬安視察陽明高中考場整備恢復狀況

巴威颱風北拐掠過台灣，幸運的未對台灣造成太大災害，115學年度大學分科測驗也因受巴威颱風影響，順延至7月13日、14日舉行，台北市長蔣萬安今天在副市長、教育局長等人陪同下，視察陽明高中大學分科考場的整備以及恢復狀況。
蔣萬安在試場內聽取校長針對考場準備的各項簡報，隨後嘉勉抽空前來清掃校園的陽明高中同學，並贈送一箱運動飲料慰勞同學們，感謝他們付出時間與勞力，為明天的大學分科考場完成整備。
因應116、117學年度高中入學高峰，新竹市府推動高中增班設校政策，市長高虹安宣布，市府已於7月1日已正式核定建華國中於116學年度改制為「建華高級中學（附設國中部）」，並同步函報教育部國民及學前教育署備查，預計於116學年度正式招生。
分科測驗明（13）日登場，今年約有3.9萬名考生參加，不過，巴威颱風今晨才遠離台灣，許多人關心各考區考場環境是否受影響？大考中心表示，各考場學校均無災損，供電正常，且已完成環境整理。確認分科測驗可如期舉行，原已經公布的應試號碼與考試地點皆不變動。
巴威颱風挾強風豪雨襲台，原定於周六、周日（11、12日）舉行的115學年度大學分科測驗，因此順延2天，調整至周一、周二（13、14日）舉行，預計約3.9萬名考生參加。今颱風剛走各考場加緊整理，確保設備無虞，台北市長蔣萬安上午也到北市考場視察復原狀況，大致均已檢查完成，下午4時開放考生看考場。
巴威颱風挾強風豪雨襲台，原定於周六、周日（11、12日）舉行的115學年度大學分科測驗，因此順延2天，調整至周一、周二（13、14日）舉行，預計約3.9萬名考生參加，考生可於今（12）日下午4時至晚間6時看考場。此外，大考中心提醒，歷年最大宗違規為「未攜帶應試有效證件正本」，若只帶學生證或沒有照片的健保卡，均屬無效證件。
我國參加2026年第56屆國際物理奧林匹亞競賽傳來捷報，在91個國家、381名參賽學生中，代表我國參賽的5名學生共獲得5面金牌佳績，國際排名並列第一名（以金牌數計算）。我國自1994年參賽以來累計已獲85金、36銀、18銅及8榮譽獎，本屆5名學生全數奪金，創下近年最佳成績。
臺北市中正國中弦樂團在指揮賴尚菁老師帶領下，由54位團員組成代表隊，參加 World Projects South Pacific 34th Australian International Music Festival，榮獲金獎（Gold Award），並成為本屆音樂節同時受邀於開幕及閉幕音樂會演出的團隊，以精湛演出展現臺灣青少年音樂教育的實力。
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