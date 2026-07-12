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分科測驗明登場！北市6試場風災後設備無虞 下午開放看考場
巴威颱風挾強風豪雨襲台，原定於周六、周日（11、12日）舉行的115學年度大學分科測驗，因此順延2天，調整至周一、周二（13、14日）舉行，預計約3.9萬名考生參加。今颱風剛走各考場加緊整理，確保設備無虞，台北市長蔣萬安上午也到北市考場視察復原狀況，大致均已檢查完成，下午4時開放考生看考場。
北市共有6個考場包含成功高中、松山高中、台灣大學、師大附中、中山女高、陽明高中等，各校從昨晚風雨漸減就進入校園清理確保考場沒有問題，教育局長湯志民上午表示，已請學校上午前完成校園電梯電力設備、建物屋頂狀況、校內落葉清潔等，若電力有異常，各校已跟台電建立單一窗口，各校會即時回報
蔣萬安今天下午也到陽明高中視察考場復原狀況，考場大致上均未受影響，相關整理也陸續完成，下午也會配合教育部開放考生看試場。不過蔣今天到校門口下車沒多久，就有民眾高喊「別作秀」，蔣當下認真聽取校方說明復原情況未多做回應，隨即進入校園視察。
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