巴威襲台後…分科測驗明開考！教育部曝各考區最新狀況

巴威颱風挾強風豪雨襲台，原定於周六、周日（11、12日）舉行的115學年度大學分科測驗，因此順延2天，調整至周一、周二（13、14日）舉行。不過，這次颱風造成部分地區災情，也令人關注各考區考場環境、周邊交通是否恢復正常，能否讓考生安心應試。對此，教育部表示，全國各考分區已完成災損復原。

分科測驗將於明日登場，第1天考物理、化學、數學甲、生物，第2天考歷史、地理、數學乙、公民與社會，考生可自由選考。考試僅日期順延，已公布的應試號碼與考試地點皆不變，考生可於今日下午4時至晚間6時看考場。

教育部表示，因應巴威颱風影響，教育部、大學招聯會與大學入學考試中心持續掌握各考區災後復原及考前整備情形。經各考區大學今日上午確認，全國各考分區已完成災損復原，並進行試場布置、設備測試等試務準備工作；下午4時至6時，依原訂時程開放考生及家長查看試場。

教育部提醒，考生應留意大考中心最新試務資訊，考試當日攜帶應試有效證件正本，並預留充足交通時間、提早出門，安心應試。