分科測驗明登場！歷年最大宗違規曝 首度實施電子、金屬探測

巴威颱風挾強風豪雨襲台，原定於周六、周日（11、12日）舉行的115學年度大學分科測驗，因此順延2天，調整至周一、周二（13、14日）舉行，預計約3.9萬名考生參加，考生可於今（12）日下午4時至晚間6時看考場。此外，大考中心提醒，歷年最大宗違規為「未攜帶應試有效證件正本」，若只帶學生證或沒有照片的健保卡，均屬無效證件。

分科測驗將於明日登場，第1天考物理、化學、數學甲、生物，第2天考歷史、地理、數學乙、公民與社會，考生可自由選考。考試僅日期順延，已公布的應試號碼與考試地點皆不變，大考中心網站日前已公告試場分配表，考生可先於「考試訊息」查覽，點選所屬考分區查看試場平面圖。

大考中心提醒，歷年分科測驗應試違規最大宗為「未攜帶應試有效證件正本」，包括國民身分證、附照片之全民健康保險卡、汽機車駕駛執照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證等；另提醒學生證及無照片健保卡均屬無效證件，無法作為身分查驗依據。

大考中心表示，若考生於身分查驗時間未攜帶有效證件正本，經監試人員查核確認身分無誤後，仍可准予應試。不過，考生須於該節考試結束鈴聲響畢前，將有效證件正本送達考（分）區試務辦公室或試場，否則將依違規處理辦法審議，並扣減該節考試成績。

近年電子舞弊情事頻發生，台大日前就爆出申請入學二階甄審階段時，有學生參與醫牙第二階段共同筆試，卻在應考化學科時使用ＡＩ眼鏡作弊，當場遭監試人員發現，該科以零分計算。

大考中心指出，考試期間，不可攜帶入座的物品包括具傳輸、通訊、記憶、拍攝、錄影或計算功能的物品， 如智慧型眼鏡類、智慧型手表類、智慧型手環類、耳機類、計算機、電子辭典、多媒體播放器材等，或任何可能妨害考試公平的書本、物品或紙張等。

為維護考試公平，並防止電子舞弊情事，大考中心表示，試務人員將於必要時，進行電子及金屬探測相關措施，以查驗考生是否攜帶或使用違反試場規則的行動電話或穿戴式裝置，規避或拒絕接受檢測，依情節輕重，提報議處。