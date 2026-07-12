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分科測驗延至7月13日、14日舉行 啟動金屬探測防電子舞弊

中央社／ 台北12日電

受颱風巴威影響，115學年分科測驗延至7月13日、14日舉行，今天下午4時至6時開放考生查看試場；為防止電子舞弊，分科測驗將於必要時進行電子及金屬探測。

115學年分科測驗原訂7月11日、12日舉行，因應颱風巴威來襲，大學招生委員會聯合會舉行應變小組會議，邀教育部、大考中心、氣象署、疾管署、台電公司、考分會等相關單位共同研商，並決議考試順延至7月13日、14日舉行。

考量颱風過後，考場學校需進行環境整理、清潔消毒及試場布置，大學入學考試中心新聞稿指出，各試場查看開放時間調整為7月12日下午4時至6時；無論考生實際應考日程，如要查看試場及座位，均須於規定時間內查看，其餘時間皆不開放。

根據大考中心資料，分科測驗共有3萬9213人報名，首日（13日）考物理、化學、數學甲、生物，次日（14日）考歷史、地理、數學乙、公民與社會，考生可自由選考，雖然考試日期順延，但已經公布的考生應試號碼與考試地點皆不變動。

大考中心提醒，考生不得將具傳輸、通訊、記憶、拍攝、錄影或計算功能的物品，如行動電話、穿戴式裝置 （如智慧型眼鏡類、智慧型手錶類、智慧型手環類、耳機類等）、計算機、電子辭典、多媒體播放器材等攜帶入座。

為維護考試公平，並防止電子舞弊，大考中心表示，試務人員將於必要時，進行電子及金屬探測相關措施，以查驗考生是否攜帶或使用違反試場規則的行動電話或穿戴式裝置，考生應予充分配合，不得規避；如規避或拒絕接受檢測者，將依情節輕重，提報考試委員會議處。

大考中心指出，考生應試時務必攜帶有效證件正本（身分證、有照片的健保卡、身心障礙證明、駕照、居留證、護照等其中之一）；考試當日應盡量提早出門，避免因交通因素遲到並避開人群聚集，颱風過後，各地可能仍有雨勢，路面濕滑，請特別注意行車與行走安全。

115分科

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