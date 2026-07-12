侯友宜視察分科測驗整備 新北4處今下午開放看考場
大學分科測驗延至13日至14日舉行，新北市板橋高中、新莊高中、新北高中及永平高中等4所考場學校已於今天中午前完成考場整備。新北市長侯友宜今天前往新北高中視察考場，關心考場復原及試務整備情形，要求務必以考生權益為優先，提供安全完善的應試環境。
侯友宜表示，市府自昨天深夜起連夜投入災後復原，因應分科測驗即將登場，校園清理是重中之重，已結合區公所、環保局、景觀處等單位全力整復校園環境，除恢復校園景觀外，也已全面檢查試場廣播、冷氣、供水、供電等設備，務必做到萬無一失，讓考生在良好的應試環境中安心完成考試。
新北市教育局指出，今年新北市共設置4處考場、145間試場，可容納5846名考生應試，各考場均已完成試場桌椅整理、教室及廁所門窗檢查、校園環境巡檢與清理等作業。各考場將於今天下午4時至6時開放考生查看試場，提醒考生可提前確認座位位置、考場動線及周邊環境。
因7月13日至14日適逢上班日，請考生及家長提早規畫交通路線，並密切留意大考中心官網最新訊息。
教育局表示，試場分配表及考場地點資訊已於7月7日公布於大考中心「分科測驗/試務專區」，考生可自行上網查詢或列印，也可撥打語音查詢專線(02)2366-1416。
7月13日考試科目為物理、化學、數學甲及生物；7月14日為歷史、地理、數學乙及公民與社會，提醒考生務必再次確認個人應考科目、考試日期與時間，避免因誤判日程影響應試權益。
教育局提醒，考生應考前務必詳閱考試簡章所載試場規則及違規處理辦法，歷年常見違規包括未攜帶有效應試證件、行動電話未完全關機或發出聲響、攜帶物品發出聲音、考試結束鈴響後仍持續作答、未於答題卷簽名欄簽名，以及於答案卷書寫與作答無關文字或符號等。請考生考前確實檢查證件與應試用品，遵守相關規定，安心、順利完成考試。
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