巴威颱風遠離分科測驗明後兩天登場 今天下午4時到6時可看考場

115升大學分科測驗受到巴威颱風影響，延後至7月13（周一）、14日（周二）辦理。今天大考中心開放考生於考前一日看考場，但受颱風影響，各考分區僅剩一天能整備，看考場時間調整為今天下午4時至6時。

大考中心提醒考生，考試僅日期順延，已公布的應試號碼與考試地點皆不變，大考中心網站日前已公告試場分配表，考生可先於「考試訊息」查覽，點選所屬考分區查看試場平面圖。

大考中心說，考量颱風過後，考場學校需進行環境整理、清潔消毒及試場布置，各試場查看開放時間調整為12日下午4時至6時。無論考生實際應考日程，若要查看試場及座位，均於規定時間內前往，其餘時間不開放。

分科測驗首日依序考物理、化學、數學甲、生物，次日依序考歷史、地理、數學乙、公民。大考中心統計，今年分科測驗計3.9萬人報考，比去年略增。其中以數甲2.2萬人選考最多，占報名人數的五成八；其次為化學約2萬人選考，占報名人數五成三；最少學生選考生物，僅1.3萬人，占報名人數三成五。

選考四科考生最多，約1.6萬人；但也有2597人選擇八科全考，盼將科系選擇權發揮極致。

此外，因應近年大型升學考試查獲電子舞弊情形，大考中心今年也增列，明確禁止考生攜帶智慧型眼鏡、手錶、手環等產品進入考場，且為防止電子舞弊，首度增列電子及金屬探測相關措施。也提醒考生，考試期間不可攜帶具通訊、傳輸、拍攝、記憶等物品入座，也不得攜帶妨礙考試公平的書本或紙張，試務人員必要時，可進行電子、金屬相關探測。