分科測驗13日登場 12日下午4時開放看考場

受到巴威颱風影響，大學分科測驗延至明、後兩天辦理。考量颱風過後，考場學校需進行環境整理、清潔消毒及試場布置，大考中心表示，今天下午四時至六時開放考生看考場，若要查看試場及座位，均於規定時間內前往，其餘時間不開放。

大考中心提醒，考試僅日期順延，已公布的應試號碼與考試地點皆不變，建議考生除應留意考試時間外，也提早規畫交通路線，預留充足抵達考場時間，避免因交通因素影響應試。

大考中心網站日前已公告試場分配表，考生可先於「考試訊息」查覽，點選所屬考分區查看試場平面圖。

分科測驗首日依序考物理、化學、數學甲、生物，次日依序考歷史、地理、數學乙、公民。大考中心統計，今年分科測驗計三萬九二一三人報考，比去年略增。其中以數甲二點二萬人選考最多，占報名人數的五成八；其次為化學約二萬人選考，占報名人數五成三；最少學生選考生物，僅一點三萬人選考，占報名人數三成五。

選考科目一項上，選考四科考生最多，約一點六萬人；但也有二五九七人選擇八科全考，盼將科系選擇權發揮極致。

另外，因應近年大型升學考試查獲電子舞弊情形，大考中心今年也增列，明確禁止考生攜帶智慧型眼鏡、手表、手環等產品進入考場，且為防止電子舞弊，首度增列電子及金屬探測相關措施。也提醒考生，考試期間不可攜帶具通訊、傳輸、拍攝、記憶等物品入座，也不得攜帶妨礙考試公平的書本或紙張，試務人員必要時，可進行電子、金屬相關探測。