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大學分科考順延 為考生加持 新北免費送包種茶包助攻
115學年度分科測驗因巴威颱風順延至13、14日，新北市農業局明天起推出限定款「鐵定包中」包種茶包，於考場考生休息區、新店區文山茶推廣中心及雙北4間文昌廟限量免費贈送，祝福考生應試順利、金榜題名「包中」。
明天下午4至6時開放查看試場及座位。新北市農業局為替考生祈福應援，明天將在板橋高中、新莊高中、新北高中、永平高中的考生休息區，以及新北市農會文山茶推廣中心（新店區北新路3段148號）限量提供免費茶包。
民眾若前往中和烘爐地南山福德宮、板橋慈惠宮、板橋深丘福德宮及雙連文昌宮參拜，亦可至服務台洽詢索取，數量有限，送完為止。冷泡包種茶只需前一晚將茶包放入瓶中裝水，稍微搖晃後冰鎮過夜，隔日便可飲用。
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