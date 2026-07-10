分科測驗延至13、14日舉行 住宿、交通補助請領一次看
因應巴威颱風，115分科測驗順延2天，從原訂明天、周日舉行，改至13日下周一、14日下周二。若考生擔心無法順利抵達考場，可提前前往考區所在地。大考中心提出補助方案，適用居住地區位於13日、14日公告停班停課地區的考生，只要考試前一天提前於考場附近住宿或當日通勤，即可憑證明申請補助。
大考中心說，補助申請對象為居住地所在行政區因颱風受影響來不及復原，且於7月13日、14日停止上班上課，導致需於考試當日提早前往應試地點的考生，且須於考試當日確實到考。
大考中心表示，考試前一天提前住宿在考場附近的考生，可檢具住宿費發票、收據或支出憑證，及前往住宿點的交通費發票、收據或支出憑證；若需前往考場但未於周邊住宿的考生則能申請交通補助，同樣需檢具考試當日的交通費發票、收據或支出憑證。
外界關心補助申請額度上限，大考中心則說明，將依實際支出金額計算，住宿費補助則是參照行政院《國內出差旅費報支要點》公務人員國內出差住宿費上限，平日為3500 元、假日為4500元。
補助申請截止日為今年8月31日，以郵戳或其他等同有效的寄件憑證為憑。檢附憑證需開立財團法人大學入學考試中心基金會統一編號76905934，並於大考中心網站下載補助申請表、檢附要求文件，郵寄至大考中心。
▪巴威颱風逼分科測驗延後 志願登記、放榜也改動！全新試務時程看這
▪分科測驗首度因颱風延期 大學招聯會拍板：改13日、14日舉行
▪整理包／巴威颱風來襲！115分科測驗延2天 考場規定、衝刺總整理
▪免試入學放榜！基北區錄取率逾98% 建中、北一女等明星高中分數曝
▪學什麼才藝最受用？家長提問掀熱議 網推1項：長大變抗壓神器
▪分科測驗延期僅1天整備…學校「去拜拜了」 教團：決策太有自信
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。