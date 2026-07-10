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分科測驗延至13、14日舉行 住宿、交通補助請領一次看

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
分科測驗延至13、14日舉行。聯合報系資料照
分科測驗延至13、14日舉行。聯合報系資料照

因應巴威颱風115分科測驗順延2天，從原訂明天、周日舉行，改至13日下周一、14日下周二。若考生擔心無法順利抵達考場，可提前前往考區所在地。大考中心提出補助方案，適用居住地區位於13日、14日公告停班停課地區的考生，只要考試前一天提前於考場附近住宿或當日通勤，即可憑證明申請補助。

大考中心說，補助申請對象為居住地所在行政區因颱風受影響來不及復原，且於7月13日、14日停止上班上課，導致需於考試當日提早前往應試地點的考生，且須於考試當日確實到考。

大考中心表示，考試前一天提前住宿在考場附近的考生，可檢具住宿費發票、收據或支出憑證，及前往住宿點的交通費發票、收據或支出憑證；若需前往考場但未於周邊住宿的考生則能申請交通補助，同樣需檢具考試當日的交通費發票、收據或支出憑證。

外界關心補助申請額度上限，大考中心則說明，將依實際支出金額計算，住宿費補助則是參照行政院《國內出差旅費報支要點》公務人員國內出差住宿費上限，平日為3500 元、假日為4500元。

補助申請截止日為今年8月31日，以郵戳或其他等同有效的寄件憑證為憑。檢附憑證需開立財團法人大學入學考試中心基金會統一編號76905934，並於大考中心網站下載補助申請表、檢附要求文件，郵寄至大考中心。

115分科 大考中心 巴威颱風

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