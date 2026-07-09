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分科測驗延至13、14日 新北3考場周邊部分道路開放臨停接送
因應巴威颱風來襲，大學分科測驗延至13、14日登場，新北市交通局將開放3所學校考場周邊部分紅線或人行道路段供家長臨時停車接送考生，同時協調公車業者加密班次，呼籲考生多利用大眾運輸前往考場。
交通局專門委員林昭賢表示，經會同警察局評估考場周邊道路交通狀況後，除板橋區板橋高中之外，新莊區新莊高中前中平路、三重區新北高中的三信路、永和區永平高中的仁愛路與永平路等部分路段紅線於學測期間開放臨時停車，部分人行道則開放機慢車停放。
交通局表示，人行道開放機慢車停放，以斜向停放一列為限，並應保持1.8公尺以上人行空間；路口10公尺內、公車站、消防栓及有妨礙他人、車通行處所仍禁止臨時停車，家長接送時有不依規定臨停，警方也將加強取締，維護考場周邊交通秩序與安全。
交通局提醒，考場周邊部分路段開放臨時停車，主要提供接送考生之用，若有較長時間停車需求，請到鄰近停車場停放。另多數考場鄰近捷運站及公車站，建議考生與陪同家長搭乘大眾運輸工具前往，不僅省時，也能避免塞車與找車位困擾，讓考生安心赴考、順利應試。
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