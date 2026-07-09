分科測驗順延／「已經去拜拜了」家長促地方 設預備考場
受到颱風影響，分科測驗延到下周一、二登場，不過若扣掉颱風襲台時間，實際上考場僅一天可以整備，讓不少考分區學校「剉咧等」，深怕一旦颱風造成校園災損，會影響到考生權益，還有學校「已經去拜拜了」。家長團體則認為，地方教育局處應出面協助規畫預備考場、盤點能使用的學校空間，以備不時之需。
今年分科測驗分別在全台廿八個考區、卅九個分區、一一八一個試場舉行。有考分區學校表示，考分區都會設置預備的試場人力，過去分科測驗時間都安排於周末，是考量到教職員工能用自己的時間參與，人力調度上也比較容易。但現在改為周間辦理，就會遇上教職員工有公務需處理，考分區接下來須做監試人員退聘、遞補工作，相信全國廿九個考分區都已手忙腳亂。
另也有考分區學校也無奈表示，人力調度都還算能掌握，颱風是否造成考場損害才難預估，目前只能概略掌握影響範圍和程度，「我們只能看天吃飯」，已經去拜拜了。
國教行動聯盟理事長王瀚陽表示，遇颱風延期是合理的決策，建議大考中心設置統一的諮詢專線，畢竟偏遠地區狀況難預料，若有專線讓學校、家長等諮詢，如了解何種狀況可申請補助、補助額度為何，只要能了解細節，家長就會知道怎麼安排，也比較不會感到委屈。
「有些考場真的不見得颱風過後馬上能用。」王瀚陽也提到，無論偏鄉或都會區，都難確保考場在颱風過境後都能立即用於考試。建議地方教育局處要出面協助盤整，規畫預備考場、盤點能用的學校空間，以備不時之需。
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