聽新聞
0:00 / 0:00

分科測驗躲颱風 順延至下周一、二

聯合報／ 記者許維寧柯美儀／連線報導
受到強颱巴威影響，原先預定周末登場的分科測驗確定延期。圖／AI生成
受到強颱巴威影響，原先預定周末登場的分科測驗確定延期。圖／AI生成

強颱巴威來勢洶洶，考量應試安全，大學招聯會昨拍板分科測驗延期至下周一、二（十三、十四日）舉行。教育部鄭英耀表示，會請各縣市教育局處主動與相關局處協調，優先完成路樹清理、道路障礙排除及通行動線整備，並確保通往各考場的道路安全。

今年分科測驗共三萬九二一三人報考，招聯會也說明，因應分科測驗日期延後，成績公布改為八月三日；分發入學後續招生作業時間也配合順延，登記分發志願日期延後到八月五日至八月八日，放榜時間延後到八月十七日。

教育部主秘林伯樵表示，若颱風過後，部分地區復原進度來不及，考生可以提前離開原居住地，到考區所在地準備應試，衍生的住宿、交通費用，可檢據相關證明、單據向大考中心申請補助。補助條件與辦法將另行公布。

至於監試人員可能因考試延期，需增加人力安排，林伯樵說，各大學在辦理試務工作時，本來就都有候補或備用監試人員，這次也會因應考試延期調整相關人力配置。至於監試人員的相關津貼及補償，後續會再收集各縣市意見研擬。

大考中心主任張新仁提醒，只是考試日期順延，已公布的應試號碼與考試地點都不變。

張新仁說，考量颱風過後，考場學校需整理環境、清潔消毒以及試場布置，無論考生實際應考日是哪一天，如要查看試場及座位，一律於七月十二日下午四時至六時前往查看，其餘時間不開放。

115分科 鄭英耀 教育部

延伸閱讀

分科測驗延2天考生受颱風影響怎麼辦？教育部：提前前往可申請補助

分科測驗首度因颱風延期 大學招聯會拍板：改下周一、周二舉行

巴威颱風如有災情 鄭英耀籲跨局處排除路障、確保考生分科考試順利

整理包／巴威颱風逼分科測驗延期兩天！志願登記、放榜也改動 全新試務時程看這裡

相關新聞

解教師荒…科技師資 有望延伸至國中

師資荒嚴峻，如何穩定師資供需、推動行政減量，成為教育界關注焦點。有縣市教育局處長提議，教育部目前開放具六年以上科技業經驗者可到高中任教，建議將制度延伸至國中端。對此，教育部長鄭英耀表示，樂見其成，將進一步研議。

金鐘動畫「碰碰紅綠豆」第2季 8月登場

小朋友最愛的紅豆妮、綠豆兵來了。康軒文教打造的台灣原創教育動畫「碰碰紅綠豆」，去年榮獲第六十屆金鐘獎「動畫節目獎」，康軒昨在光點華山電影館舉辦動畫首映會，為即將於暑假開播的第二季揭開序幕。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。