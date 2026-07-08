整理包／巴威颱風逼分科測驗延期兩天！志願登記、放榜也改動 全新試務時程看這裡
受到強颱巴威步步進逼影響，大學招聯會決議115年分科測驗延期，從原訂7月11日（六）、12日（日）的考試，改為7月13日（一）、14日（二）舉行，連帶志願登記、放榜等試務一起改期。《聯合新聞網》整理分科延期後日程表，考生務必確認新時程，避免影響權益。
7月7日公布的應試號碼與考試地點不變動，考生如要查看試場及座位，僅開放7月12日（日）下午4時到6時前往查看，其餘時間皆不開放。成績公布改為8月3日（周一）；大學分發入學後續的招生作業時間也將配合順延，登記分發志願日期延後到8月5日（三）至8月8日（六），放榜時間延後到8月17日（一）。
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