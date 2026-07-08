分科測驗延期打亂出國計畫 考生家庭哀號：3人花近2萬改機票

受到強颱巴威持續靠近台灣影響，大考中心宣布115學年度分科測驗延期舉行，讓不少原本規劃考後立即出國旅遊的考生措手不及，包括機票、住宿等行程全數被打亂。有網友在Threads發文，詢問因考試延期而無法搭機，是否能申請旅遊不便險理賠或免費改簽，結果航空公司與保險公司的回覆均不如預期，引發大批苦主吐苦水。

這名網友表示，原本安排分科測驗結束後立即與家人出國，因考試延期，不得不更改機票，致電航空公司後獲知需向保險公司確認理賠資格，但保險公司當下電話難以接通，最後只能自行處理。她後續更新進度，最終決定重新購票，並透露回程改簽每人需支付約4000元，3人同行改票費用相當可觀，「改簽的錢都快可以重買3張了」。也有其他人透露，3人改票花了近2萬元，直呼「從來沒想過分科測驗也會延期」。

不少網友留言指出，若航班本身因天候取消或延誤，航空公司通常會提供免費改期或退票等措施，保險中的旅遊不便險也可能適用；但此次屬於「考試延期導致旅客無法搭機」，並非航空公司取消航班，屬旅客個人因素，須依機票票種規定支付改票或退票費用。

也有民眾分享，廉價航空及促銷票通常限制較多，不少票種無法退票或免費改期，若放棄搭乘，往往只能退回少額的機場稅，因此建議未來安排重要行程時，除了比較價格，也應留意購買的票種及退、改規則。

另一名考生則發文哀號，原本全家安排考完隔天出國，因分科延期，讓家人先前支付的機票費用面臨損失。她坦言，第一時間確實對延期感到失落，甚至一度埋怨大考中心，但冷靜後也理解延期是考量考場修復及整體安全所做出的決定。

她表示，自己後來想到，雖然颱風逐漸遠離，但校園災後復原、交通及考場整備仍需時間，因此能理解延期的必要性，「人還是會有失落的情緒，但仔細想想，提早宣布其實已經很好了。」

不少網友認為，考生安排考後立即出國可以理解，畢竟希望把握暑假與家人相處的時間，但建議未來若遇到重要考試或重大活動，可預留幾天緩衝時間，以降低突發狀況帶來的損失。

對於旅遊保險是否理賠，許多有相關經驗的網友指出，旅遊不便險主要保障的是班機因航空公司、天候等因素取消、延誤或行李遺失等情況；若是旅客因個人行程變動、考試延期或其他私人因素無法搭機，多數保單並不在理賠範圍內，實際仍須依保單條款及航空公司規定辦理。