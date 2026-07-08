分科測驗延後2天 考生利用周末調整心態、家長籲配套要做好

強颱巴威步步逼近台灣，預計這周末侵襲台灣。因應颱風來襲，大學招聯會召開分科測驗應變小組會議，決議分科測驗順延2天，從原訂周六、周日（11、12日）的考試，改至下周一、周二（13、14日）舉行。家長多數認為基於安全考量認同教育部作法，但也呼籲颱風後設備、環境應再次檢查，並準備好配套，給考生安全環境及充分保障。

建中吳姓考生表示，當然希望不要延期太久，已經和同學約好要去綠島畢業旅行，不希望行程受到影響，颱風天延期就簡單複習自己整理的重點放鬆心情，讓情緒不要有過大波動，也剛好在家可以調整一下生活習慣，讓自己可以用最好狀態應考。

考生家長梁小姐也說，颱風延期是安全考量，完全能理解教育部做法，不過看氣象台北位於暴風圈內，影響恐會很大，很多考場校舍、教室老舊，恐怕也會有受損或需整體，盼在颱風走後務必要對考場設備、環境逐一檢查，確保設備、安全無疑慮，讓考生應考能或充分保障，若有狀況也應及時啟動備案措施。

作為考場之一成功高中，校長劉晶晶表示，學校防颱都有既定應變措施原則上都會依照相關流程執行，而學校原先暑假要進行操場整修也將配合考試暫緩，但會盡可能在開學前完工不影響學生權益，而考場教室及環境在颱風走後第一時間也會派員去檢查相關設備，雖然預期可能是周日，但確保考生權益，校方也會盡可能對環境整理、確保設備安全。