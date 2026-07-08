巴威颱風如有災情 鄭英耀籲跨局處排除路障、確保考生分科考試順利

因應颱風來襲，大學招聯會召開分科測驗應變小組會議，決議分科測驗順延2天，從原訂周六、周日（11、12日）的考試，改至下周一、周二（13、14日）舉行。教育部長鄭英耀今日在全國教育局（處）長會議中表示，若颱風造成災情，請各縣市教育局處主動協調相關局處，優先排除道路障礙，讓考生順利應試。

因應颱風來襲，分科測驗延至下周一、周二舉行。鄭英耀表示，若校園周邊或考區道路因颱風出現積淹水、路樹倒伏等情形，請各縣市教育局處主動與相關局處協調，優先完成路樹清理、道路障礙排除及通行動線整備，確保通往各考場的道路安全，讓考生能順利抵達考場應試。

教育部主秘林伯樵今日在全國教育局處長會議間受訪時表示，如果颱風過後，部分地區復原進度來不及，考生擔心考試當天無法順利前往考場，可以提前離開原居住地，到考區所在地準備應試。因此衍生的住宿費用，可向憑檢據相關證明與單據向大考中心申請補助；如果因提前出發而增加交通費用，也同樣可以提出補助申請。有關補助的條件與辦法將另行公布。

此外，針對監試人員、監考老師，可能也因延期需要增加人力安排問題，林伯樵說，各大學在辦理試務工作時，本來就都有候補或備用監試人員，這次也會因應考試延期調整相關人力配置。至於監試人員的相關津貼及補償，都依照既有機制辦理。今日下午2時也會召開各考區大學會議，進一步討論試務工作的準備事宜。