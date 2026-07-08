分科測驗延期僅1天整備…學校「去拜拜了」 教團：決策太有自信

因應颱風來襲，大學招聯會召開分科測驗應變小組會議，分科測驗順延2天，從原訂周六、周日（11、12日），改至下周一、周二（13、14日）舉行。考場指出，勢必要進行監試人員退聘、遞補工作，人力調度多少還能掌握，但屆時颱風如何影響考場則無法預估，只能看天吃飯；教育團體也指出，屆時考分區只剩下一天能盤整災後狀況，主管機關的決策不免有點「太有自信」。

今日下午招聯會將召開各考區大學會議，討論試務工作的準備事宜，預計討論人力物力調度、場地應用等，以及考分區若因延期延伸出相關經費支出，會經由視訊會議一併提出討論。

但有考分區學校向本報表示，考分區都會設置預備的試場人力，過去分科測驗時間都安排於六日，也是考量到教職員工能用自己的時間參與，人力調度上也比較容易，但現在改為一二辦理，就會遇上教職員工有公務需處理，考分區接下來須做監試人員退聘、遞補工作，相信全國29個考分區都已經手忙腳亂。

但該考分區學校也談到，人力調度都還算能掌握，颱風是否造成考場損害才難預估，目前只能概略掌握影響範圍和程度，且實際影響為何沒有辦法預料，「我們只能看天吃飯。」剛才已經去拜拜了。

全教產理事長林蕙蓉則談到，颱風導致的不確定性高，且周日依照常理考分區學校行政人員、老師不見得會到班，等於當天學校要拜託老師前來檢查、整備；又有些學校地處偏遠，若真的遇災，整理也不見得方便，但最後都只剩周日一天能因應，主管機關的決策有點「太有自信了」。

林蕙蓉也建議，考分區學校只能這一、兩天做好防颱準備，把颱風後的災損機率降至最低；如果學生考試當天無法順利抵達考場，可能還需要警力支援，都有賴學校先盤整。