分科測驗遇颱延期 考生哀號：出遊計劃全打亂
因應颱風來襲，大學分科測驗順延兩天，從原訂7月11日周六、12日周日的考試，改為7月13日下周一、14日下周二舉行。考生哀號：「出遊計劃全被打亂！」也有考生認為多了兩天準備，可以多刷幾道題。
這是分科測驗制度實施以來，首度因颱風延期。今年台中市共5個考區，考生人數為4949人。
分科測驗延期兩天，林姓考生表示，原本考完隔天要跟朋友到南部玩，未料遇到颱風延期，住宿都要重新安排，「出遊計劃全被打亂！」也有考生說，已經預訂考完要歡唱用餐慶祝，如今也要取消延後了。
陳姓考生表示，雖然延期內心很煎熬，但也多了兩天準備，可以多刷幾道題。
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