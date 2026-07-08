分科測驗延至下周 台教產3大提醒籲維護師生權益

根據中央氣象署預估，強烈颱風巴威周五、周六最接近台灣，大學招聯會今天早上表示，考量到應試安全，拍板分科測驗延期至13、14日。台灣教育產業工會也提出三點呼籲，本來原定參加監試工作的教師可能面臨調補修、行程被打亂；颱風過境後考場也可能面臨停電、樹木倒塌等安全問題；考生也可能於當日無法順利抵達考場，都務必針對問題，維護當事人權益。

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依據簡章規定，若考試延期，原則上應於一周內辦理，但大學招聯會拍板僅順延一天，代表各考分區僅有周日一天能因應颱風後續影響。

台教產法規諮詢中心執委林金財表示，本次分科測驗不可避免要因颱風延期，當年配合108課綱考招一併改制，指定科目考試改為分科測驗，也從原定的七月初改至七月中辦理，時間已被壓縮，後續又還有獨招、分發等招生業務，考招環環相扣、牽一髮而動全身，到底要延期多久十分兩難。

林金財也說，僅延期一天，是盤點所有招生作業後的決定，如果真的要延期一周，首先就必須面臨闈場內人員必須「多關」好幾天，對此，工會只能提醒，出借為考場的學校務必先做好防颱措施，若有受損需於颱風後即時復原；如果考生真的遇上無法順利抵達考場等狀況，補償措施也要落實，大考中心甚至必須考慮另外再出一套試卷，因應考生需求。

台教產表示，大學招聯會與教育部於今天果斷決定，將原定舉行的分科測驗延期至7月13日及7月14日，給予肯定。還是要提醒，原定於周末參與監試的基層教師，勢必面臨課務調整、公假調補休或行程被打亂的困擾，主管機關應督導各考區，重新盤點監試人員意願與人力配置，對於排除萬難繼續協助試務的教師，應從優給予補休、公假及相關津貼。

此外，台教產也表示，颱風恐導致樹木倒塌、停電、滲漏水或周邊交通中斷，各考區承辦學校應於警報解除後，考試開始前，全面安檢校園環境與硬體設備，提供妥適的應試環境；又部分地區可能面臨道路中斷等狀況，導致考生於13日仍無法抵達考場，大考中心應針對因颱風受災而無法如期應考的考生，研擬完備的補考或補救配套。