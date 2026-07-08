分科測驗延2天考生受颱風影響怎麼辦？教育部：提前前往可申請補助

強颱巴威步步逼近台灣，預計這周末侵襲台灣。因應颱風來襲，大學招聯會召開分科測驗應變小組會議，決議分科測驗順延2天，從原訂周六、周日（11、12日）的考試，改至下周一、周二（13、14日）舉行。教育部主秘林伯樵表示，颱風過後，若部分地區復原進度來不及，考生擔心考試當天無法順利抵達考場，可提前前往考區所在地準備應試，因此增加的住宿及交通費用，可憑相關證明向大考中心申請補助。

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中央氣象署預測，巴威颱風將於周五至周六從台灣東北部至北部近海通過，也是影響最顯著的時段。因應颱風來襲，招聯會今早宣布，分科測驗延至下周一、周二舉行，因應分科測驗日期延後，成績公布改為8月3日；大學分發入學後續的招生作業時間也將配合順延，登記分發志願日期延後到8月5日至8月8日，放榜時間延後到8月17日。

林伯樵今日在全國教育局處長會議受訪時表示，如果颱風過後，部分地區復原進度來不及，考生擔心考試當天無法順利前往考場，可以提前離開原居住地，到考區所在地準備應試。因此衍生的住宿費用，可向憑檢據相關證明與單據向大考中心申請補助；如果因提前出發而增加交通費用，也同樣可以提出補助申請。有關補助的條件與辦法將另行公布。

此外，針對監試人員、監考老師，可能也因延期需要增加人力安排問題，林伯樵說，各大學在辦理試務工作時，本來就都有候補或備用監試人員，這次也會因應考試延期調整相關人力配置。至於監試人員的相關津貼及補償，都依照既有機制辦理。今日下午2時也會召開各考區大學會議，進一步討論試務工作的準備事宜。

教育部長鄭英耀則表示，現在正值暑假，各校暑期課程、社團活動、營隊及幼兒園等持續運作，請各教育局處立即通知所轄學校，密切掌握颱風動態，提前完成各項防災應變準備，並預先做好校園防颱及災害應變整備，包括校園設施檢查、緊急應變及相關配套措施。