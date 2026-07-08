分科測驗首度因颱風延期 大學招聯會拍板：改下周一、周二舉行

因應颱風來襲，大學招聯會召分科測驗應變小組會議，依據氣象署提供最新資訊、大考中心盤點並確認各項試務作業周延性及相關整備時程，且在確保考生與試務人員安全，決議分科測驗順延兩天，從原訂7月11日周六、12日周日的考試，改為7月13日下周一、14日下周二舉行。

這也是分科測驗制度實施以來，首度因颱風延期。

招聯會組長李宏森表示，應變小組會議邀集教育部、大考中心、氣象署、疾管署、台電公司及考分會等單位共同研商，氣象署預報指出，關鍵日期10日下午以及11日全天，颱風將影響到考前試場查詢以及考試首日；大考中心則考量，闈場運卷、試場準備及監試人員調度也因颱風來襲面臨執行困難。因應颱風影響，決議分科測驗延後兩天辦理，後續成績公布、考分會志願登記、放榜時間等都會延後修正。

招聯會也說明，因應分科測驗日期延後，成績公布改為8月3日（周一）；大學分發入學後續的招生作業時間也將配合順延，登記分發志願日期延後到8月5日（周三）至8月8日（周六），放榜時間延後到8月17日（周一）。

大考中心主任張新仁說，要提醒考生特別留意，只是考試日期順延，已經公布的應試號碼與考試地點都不變動。另外，考量颱風過後，考場學校需進行環境整理、清潔消毒以及試場布置，無論考生實際應考日程是哪一天，考生如要查看試場及座位，一律於7月12日（周日）下午4時到6時前往查看，其餘時間皆不開放。

大考中心也說，若有考生居住地於考試當日受颱風影響恢復不及，需提早出門前往應試地點，所延伸的交通費、住宿費等，可於考試後檢具相關單據和大考中心申請補助，補助條件將另外公布。

分科測驗確定延期，最新考試科目日程公布。圖／取自大學招聯會

因應分科測驗確定延期，試務日程也有調整。圖／取自大學招聯會