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強颱巴威逼台！分科測驗確定延後 新時程今天上午9時揭曉

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
分科測驗受巴威台風影響確定延後辦理，預計最快今天上午9時，由招聯會與大考中心正式對外公布延期日期。聯合報系資料照
分科測驗受巴威台風影響確定延後辦理，預計最快今天上午9時，由招聯會與大考中心正式對外公布延期日期。聯合報系資料照

強颱巴威逼近，中央氣象署說，周五晚至周六白天將會是颱風最接近台灣的時候。分科測驗原本訂於11日本周六登場，教育部長鄭英耀昨天下午宣布，招聯會已確認延後辦理，不過，延期至下周一、下周二，或下周二、下周三舉行，今天上午9時由招聯會與大考中心正式對外公布。

強烈颱風巴威是一個結構扎實且範圍偏大的颱風。中央氣象署預計巴威颱風周五至周六從台灣東北部至北部近海通過，這兩天也是最接近台灣的時候。巴威台風通過時仍可維持「強烈颱風下限至中度颱風上限」的威力，氣象署評估明天白天發布海上颱風警報，明晚至周五凌晨發布海上陸上颱風警報，實際發布時間，將依颱風路徑與速度調整。

招聯會昨天下午召開應變小組會議，會中由中央氣象署說明目前最新氣象預測，並由大考中心盤點各項試務工作日程。由於各項日程調整牽一髮動全身，包含後續招生日程都可能調整，需要進一步的統整，將依試務調整準備及今早更新的氣象資料再判斷後，招聯會與大考中心最快將於今天上午9時對外宣布最終決定。

巴威颱風路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站
巴威颱風路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站

115分科 巴威颱風 氣象署

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