分科測驗防舞弊 首度實施電子、金屬探測

分科測驗即將登場，大考中心昨宣布，明確禁止考生攜帶「智慧型眼鏡類、智慧型手表類、智慧型手環類」等產品進入考場，且為防止電子舞弊情事，首度將進行電子及金屬探測相關措施。

近年電子舞弊情事頻發生，台大日前就爆出申請入學二階甄審階段時，有學生參與醫牙第二階段共同筆試，卻在應考化學科時使用ＡＩ眼鏡作弊，當場遭監試人員發現，該科以零分計算。

大考中心提醒，考試期間，不可攜帶入座的物品包括具傳輸、通訊、記憶、拍攝、錄影或計算功能的物品， 如智慧型眼鏡類、智慧型手表類、智慧型手環類、耳機類、計算機、電子辭典、多媒體播放器材等，或任何可能妨害考試公平的書本、物品或紙張等。

為維護考試公平，並防止電子舞弊情事，大考中心表示，試務人員將於必要時，進行電子及金屬探測相關措施，以查驗考生是否攜帶或使用違反試場規則的行動電話或穿戴式裝置，規避或拒絕接受檢測，依情節輕重，提報議處。